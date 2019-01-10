Serdar Gürler Göztepe’de

Göz-Göz, İspanya La Liga’da Huesca’da oynayan Serdar Gürler’i renklerine bağladı. 27 yaşındaki milli futbolcu 1.5 yıllığına kiralandı

Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen Göztepe, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'da oynayan Serdar Gürler'i renklerine bağladı. İspanyollarla yapılan görüşmeler sonucu, 2022'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki sağ açığın, 1.5 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Özelikle dripling ve sprint özelliğiyle dikkat çeken milli futbolcunun 2 gün içinde takımın Antalya'daki kampına katılacağı bildirildi. Bu sezon İspanya'da 18 maça çıkan Serdar, skora katkı koyamadı. Ligde 5 maça 11'de başlamasına rağmen 90 dakika sahada kalamadı. Tecrübeli yıldız, geçen sezon Süper Lig'den düşen Osmanlıspor'da 33 maçta 13 gol, 6