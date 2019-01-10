10 Ocak 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Serdar Gürler Göztepe’de

Serdar Gürler Göztepe’de
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.01.2019

Göz-Göz, ’da Huesca’da oynayan ’i renklerine bağladı. 27 yaşındaki milli futbolcu 1.5 yıllığına kiralandı

Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen , ekiplerinden Huesca'da oynayan 'i renklerine bağladı. İspanyollarla yapılan görüşmeler sonucu, 2022'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki sağ açığın, 1.5 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Özelikle dripling ve sprint özelliğiyle dikkat çeken milli futbolcunun 2 gün içinde takımın 'daki kampına katılacağı bildirildi. Bu sezon İspanya'da 18 maça çıkan Serdar, skora katkı koyamadı. Ligde 5 maça 11'de başlamasına rağmen 90 dakika sahada kalamadı. Tecrübeli yıldız, geçen sezon 'den düşen 'da 33 maçta 13 gol, 6

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