30 Aralık 2018, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göz göze 3 aday

Göz göze 3 aday
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.12.2018

Traore sakatlandığı için sol bek arayan adaylarını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp devre arası için harekat başlattı. 'in raporu doğrultusunda yönetim, Udineseli , PSV'li Aziz Behich ve Celtic'li Emilio İzaguierre'yi gündemine aldı.

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