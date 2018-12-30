Göz göze 3 aday

Traore sakatlandığı için sol bek arayan Göztepe adaylarını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp devre arası için harekat başlattı. Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda yönetim, Udineseli Ali Adnan, PSV'li Aziz Behich ve Celtic'li Emilio İzaguierre'yi gündemine aldı.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ