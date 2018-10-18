    18 Ekim 2018, Perşembe

    GÖZTEPE A.Ş.

    Bayram Bektaş: Sırada Beşiktaş var

    Sırada Beşiktaş var
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    ’de , “ ve ’u yendik ’ı da yenmek için sahaya çıkacağız” diye iddialı konuştu

    Ligde 'ı konuk edecek 'de teknik direktör , eski takımına meydan okudu. Sahalarında taraftar desteğiyle çok istekli ve arzulu oynadıklarının altını çizen Bektaş, "Beşiktaş karşısında disiplinli futbolu yansıtmalıyız. F.Bahçe ve 'u yendik. ve da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı da yenmek için sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi. Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giyen genç teknik adam, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak eskiden oynadığı Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur. Bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir" ifadelerini kullandı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
    Göztepede hedef galibiyet Göztepe'de hedef galibiyet
    Gözetepe gözünü galibiyete dikti Gözetepe gözünü galibiyete dikti
    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör