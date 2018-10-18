Bayram Bektaş: Sırada Beşiktaş var

Göztepe’de Bayram Bektaş, “Fenerbahçe ve Trabzon’u yendik Beşiktaş’ı da yenmek için sahaya çıkacağız” diye iddialı konuştu

Ligde Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş, eski takımına meydan okudu. Sahalarında taraftar desteğiyle çok istekli ve arzulu oynadıklarının altını çizen Bektaş, "Beşiktaş karşısında disiplinli futbolu yansıtmalıyız. F.Bahçe ve Trabzon'u yendik. Kayseri ve Konya da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı da yenmek için sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi. Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giyen genç teknik adam, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak eskiden oynadığı Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur. Bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir" ifadelerini kullandı.