Göztepe'ye kötü haber! Traore 6 ay yok...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada Adama Traore ve Lamine Gassama'nın sakatlandığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan ve maçtan 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adama Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Lamine Gassama'nın da sakatlandığı duyuruldu.
Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Sağlık heyetimiz, Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncularımız Adama Traore ve Lamine Gassama hakkında açıklamada bulundu.
Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.
Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.
Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyoruz.
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