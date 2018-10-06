    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'ye kötü haber! Traore 6 ay yok...

    Göztepeye kötü haber! 6 ay yok...
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    ekiplerinden 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada Adama Traore ve Lamine Gassama'nın sakatlandığını duyurdu.

    'de 8. hafta maçında ile karşılaşan ve maçtan 3-1 yenik ayrılan 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adama Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Lamine Gassama'nın da sakatlandığı duyuruldu.

    Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

    Sağlık heyetimiz, Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncularımız Adama Traore ve Lamine Gassama hakkında açıklamada bulundu.

    Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.

    Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

    Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyoruz.

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