    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'ye Adama Traore şoku!

    Göztepede şok sakatlık!
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'in 8. haftasında  oynanan karşılaşmada sakatlanan Traore ve Gassama için  resmi nden açıklama geldi.Yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli sol beki Adama Traore'nin sahalardan 6 ay uzak kalacağı belirtildi.

    resmi nden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Sağlık heyetimiz, Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncularımız Adama Traore ve Lamine Gassama hakkında açıklamada bulundu.

    Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.

    Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

    Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyoruz."

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