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Göztepe'ye Adama Traore şoku!
Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa oynanan karşılaşmada sakatlanan Traore ve Gassama için Göztepe resmi internet sitesinden açıklama geldi.Yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli sol beki Adama Traore'nin sahalardan 6 ay uzak kalacağı belirtildi.
Göztepe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık heyetimiz, Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncularımız Adama Traore ve Lamine Gassama hakkında açıklamada bulundu.
Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.
Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.
Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyoruz."
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