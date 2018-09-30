    30 Eylül 2018, Pazar

    GÖZTEPE A.Ş.

    Bayram Bektaş: “Oyunu forse ettik”

    Bayram Bektaş: “Oyunu forse ettik”
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    ’u 3-2 mağlup eden ’de , pas vermeye elverişli olmayan ağır bir zeminde maçın oynandığını belirterek, “Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık” ifadelerini kullandı.

    'de oynan maçta 'u 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran 'nin ü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konyaspor'a karşı zor bir mücadele vereceklerini bildiklerini ifade eden Bektaş, "İyi hazırlanıp, iyi çalıştık. Rakibimizin zayıf yönlerini biliyorduk. Oyunu forse ettik. Alınan her galibiyetin önemini biliyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pas yapmaya elverişli olmayan ağır bir zemin vardı. 2-0'dan sonra skoru korumaya yönelik bir maç yaşadık. maçının benzerini yaşadık. Oyunu bırakmadık. Rakip geldiğinde kazandığımız toplarla rakip kaleye gittik. 13 şuttan 9'u kaleyi buldu. Bunlardan 3'ü daha gol olabilecek pozisyonlardı. O goller de olsa skor daha farklı olabilirdi. Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık" dedi.

    Ligin daha başında olduklarını kaydeden Bektaş, "Hazırlık döneminden bu yana oturtmak istediğimiz bir sistem var. Bu sisteme uygun oyuncu profilini transfer etmeye çalıştık. İçeride ve deplasmanda kendi oyunumuz oynamak istiyoruz" diye konuştu.

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