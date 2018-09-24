Yasin Öztekin Göztepede yeniden doğru

Yasin Öztekin Göztepe'de yeniden doğru
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yenerek aylar sonra deplasmanda kazanan ve seri galibiyet yakalayan Göztepe'de tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin adeta yeniden doğdu.
İlk haftada 3-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor müsabakasına yedek başlayan deneyimli kanat oyuncusu, 54'üncü dakikada oyuna dahil olup 70'inci dakikada Göztepe'nin attığı golde başrol oynadı. İlk haftadan hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Yasin'in performansı Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında zirve yaptı. Yasin, 2-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında takımının ilk golünü atarken, Alpaslan'a da asist yaptı. Kalitesini cumartesi günü de gösterip Trabzonspor ağlarını 2 kez sarsan oyuncu taraftarın şimdiden sevgilisi oldu.
"İyi ki Göztepe'ye gelmişim" diyen Yasin Öztekin, "Ailem İzmir'de çok mutlu. Ben Göztepe'de çok mutluyum. Taraftarımızın ve camiamızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek için hepimiz mücadelemizi sürdürüyoruz. Performansımın yükselerek artacağına inanıyorum ve çok çalışıyorum" diye konuştu. Teknik direktör Bayram Bektaş da Trabzonspor maçı sonrası Yasin'e övgüler yağdırıp, "Maçı kazanan adam oldu. Kendisi özel bir oyuncu" dedi.
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