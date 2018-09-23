    23 Eylül 2018, Pazar

    GÖZTEPE A.Ş.

    Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı

    Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    ’u 2-1 mağlup eden ’de, takımının galibiyet gollerini atan , ikinci golünü tarzı kutlayınca Yasin’in gol sevinçleri sosyal medyada günün konusu oldu.

    Galatasaray'dan sezon başında ayrılıp 'ye transfer olan , sezona iyi bir başlangıç yaptı. İzmir ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 3 gol kaydeden Yasin Öztekin, 'in 6. haftasında 'a attığı ikinci golün ardından dünyaca ünlü yıldız ile özdeşleşen gol sevincini yapınca sosyal medyada günün konusu oldu.

    Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya benzetilmek elbette çok güzel. Bu durum hoşuma gidiyor" diye konuşan yıldız orta saha oyuncusunun "Ronaldo sevinçleri" sosyal medyayı adeta salladı.

    Resmi hesapta da Ronaldo benzetmesi
    Yasin Öztekin'in Ronaldo sevincinin ardından Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunuldu. Yasin'in Trabzon maçındaki sevinç fotoğrafı ile birlikte Ronaldo'nun gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı yan yana paylaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın altını Yasin'i öven yorumlarla doldurdu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
    “Trabzondan 3 puanla dönmek güzel” “Trabzon'dan 3 puanla dönmek güzel”
    Fırtına evinde kayıp Fırtına evinde kayıp
    Göztepe, Trabzonspor deplasmanında Göztepe, Trabzonspor deplasmanında
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör