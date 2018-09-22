23 Eylül 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Bayram Bektaş: “Trabzon'dan 3 puanla dönmek güzel”
Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisi, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmenin sevinci yaşanıyor.
Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Futbolcularım kadar yorulduğumuz bir maç oldu saha kenarında. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Daha önceki maçlarda kendi sahasında taraftar desteği ile iyi oynayan, skoru erken koparan bir Trabzonspor vardı. İlk yarıda Göztepe olarak ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, 2 gol atmayı başardık. Ancak 2. yarı 2-0'ın rehavetine kapıldık. Rakibin sayısal fazla oyuncuyla kalemizdeki atakları bizi zor duruma düşürdü. Daha kötü de olabilirdi. Oyuncularım çok fazla bireysel hata yaptı. O hatalardan zor anlar yaşadık. Bizim kalitede bir takım bu hataları yapmamalıydı. Her şeye rağmen Trabzon gibi bir deplasmandan 3 puanla dönmek güzel" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!