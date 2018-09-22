    23 Eylül 2018, Pazar

    GÖZTEPE A.Ş.

    Bayram Bektaş: “Trabzon'dan 3 puanla dönmek güzel”

    “Trabzondan 3 puanla dönmek güzel”
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    ’in 6. haftasında , spor'u 2-1 mağlup etti. temsilcisi, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmenin sevinci yaşanıyor.

    Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , "Futbolcularım kadar yorulduğumuz bir maç oldu saha kenarında. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Daha önceki maçlarda kendi sahasında taraftar desteği ile iyi oynayan, skoru erken koparan bir spor vardı. İlk yarıda Göztepe olarak ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, 2 gol atmayı başardık. Ancak 2. yarı 2-0'ın rehavetine kapıldık. Rakibin sayısal fazla oyuncuyla kalemizdeki atakları bizi zor duruma düşürdü. Daha kötü de olabilirdi. Oyuncularım çok fazla bireysel hata yaptı. O hatalardan zor anlar yaşadık. Bizim kalitede bir takım bu hataları yapmamalıydı. Her şeye rağmen Trabzon gibi bir deplasmandan 3 puanla dönmek güzel" dedi.
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