19 Eylül 2018, Çarşamba
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Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı
Giriş Tarihi: 17.09.2018
Spor Toto Süper Lig'de 22 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde 15 Eylül'de konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yenen Göztepeli futbolcular, 1 günlük iznin ardından hafta sonu oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda, Kayserispor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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