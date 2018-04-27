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Göztepe taraftarından Demba Ba'ya şok protesto
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Göztepe taraftarları Karabükspor maçında 67. dakikada oyuna giren Demba Ba'ya "Burası Göztepe Beşiktaş değil" tezahüratıyla tepki gösterdi.
Uzun süreli sakatlığını atlatan Demba Ba, Süper Lig'in 31. haftasındaki Karabükspor skor 3-0'ken Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu. Ancak sarı-kırmızılı taraftarların Senegalli oyuncuya Bornova Stadı'nda kötü bir sürprizi vardı. Göztepeli taraftarlar, Demba Ba topla buluştuğu sırada "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratı yaparak yıldız ismi protesto etti. Göztepeli tribünlerinden, top Demba Ba'ya geldiğinde de ıslıklar yükseldi.
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