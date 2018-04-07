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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe ilk peşinde

    Göztepe ilk peşinde
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Bu sezon İstanbul takımlarına galibiyeti olmayan , Ba olayıyla gerilen ortamda ’a Vodafone Park’ta ligde ilk yenilgiyi yaşatmanın peşinde

    Göztepe, deplasmanında bugün ilklerin peşinde olacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba hakkında sarf ettiği sözlerin ardından iki takım arasında gerilen ortamda İzmir ekibi, Kara Kartal'a Vodafone Park açıldığından beri ligde ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Bu sezon İstanbul takımlarına karşı galibiyeti olmayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı en son 2001-02'de 2-0'lık sonuçla yenmişti.

    Göztepe'de sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu ise can sıkıyor. Stoperler Kadu ve Hakan'ın yanı sıra orta saha Atakan, Beşiktaşlı eski golcü Ömer ile sol bek Traore, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak. Kart cezalıları kanat oyuncusu Gouffran ile stoper Kosanovic de takım arkadaşlarını Dolmabahçe'de yalnız bırakacak

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