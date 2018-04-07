Göztepe ilk peşinde

Bu sezon İstanbul takımlarına galibiyeti olmayan Göztepe, Ba olayıyla gerilen ortamda Beşiktaş’a Vodafone Park’ta ligde ilk yenilgiyi yaşatmanın peşinde

Göztepe, Beşiktaş deplasmanında bugün ilklerin peşinde olacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba hakkında sarf ettiği sözlerin ardından iki takım arasında gerilen ortamda İzmir ekibi, Kara Kartal'a Vodafone Park açıldığından beri ligde ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Bu sezon İstanbul takımlarına karşı galibiyeti olmayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı en son 2001-02'de 2-0'lık sonuçla yenmişti.

Göztepe'de sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu ise can sıkıyor. Stoperler Kadu ve Hakan'ın yanı sıra orta saha Atakan, Beşiktaşlı eski golcü Ömer ile sol bek Traore, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak. Kart cezalıları kanat oyuncusu Gouffran ile stoper Kosanovic de takım arkadaşlarını Dolmabahçe'de yalnız bırakacak