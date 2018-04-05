Demba Banın Beşiktaş heyecanı

Adına besteler yapılan, Beşiktaş’ta iz bırakan Ba’nın, “Heyecanlıyım. Çok özel maç olacak. Amacım Göztepe’nin başarılı olması. Elimden gelen gayreti göstereceğim” dediği öğrenildi

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek Avrupa yolunda yara alan Göztepe, cumartesi deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların gözü dünyaca ünlü golcüsü Demba Ba'ya çevrildi. Senegalli yıldız, bu hafta ilk kez eski takımı Beşiktaş'a rakip olacak. Beşiktaş'a 2014-2015'te İngiliz devi Chelsea'den transfer edilen Demba Ba, gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi oldu. Kara Kartal'da 44 maçta 27 gol atarak adına besteler yapılan Ba, 1.5 yılda sergilediği performansla unutulmazlar arasına girdi.

Farklı duygularla siyah-beyazlılara rakip olacak Demba Ba'nın yakın çevresine, "Çok heyecanlıyım. Benim için özel bir maç olacak. Tek amacım Göztepe'nin başarılı olması. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim" dediği öğrenildi. 2 sezon Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve 2 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Göztepe'nin başarılı çalıştırıcısı Tamer Tuna da ilk kez rakip olarak Vodafone Park'a gelecek.

GÖZTEPE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

İzmir ekibinde Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Adama Traore'nin idmanlara katılamadığı bildirildi. Fildişi Sahilli futbolcunun Beşiktaş maçına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Sarıkırmızılılarda kart cezalıları stoper Kosanovic ve kanat oyuncusu Gouffran'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan ile Ömer de sahada yer alamayacak.