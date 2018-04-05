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    05 Nisan 2018, Perşembe

    GÖZTEPE A.Ş.

    Demba Ba'dan açıklama "Beşiktaş'a gol atarsam..."

    Demba Badan açıklama Beşiktaşa gol atarsam...
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Fikret Orman'ın bugün hakkında yaptığı açıklamalar Senegalli futbolcunun dünkü açıklamalarını akıllara getirdi. Demba Ba dün yaptığı açıklamada "'a gol atarsam sevinmeyeceğim" demişti.

    Süper Lig'de 7 Nisan Cumartesi günü ile Göztepe arasında oynanacak mücadelede tüm gözler 'da olacak. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi konumundaki Senegalli yıldız, Beşiktaş'a karşı ilk kez rakip olacak.

    ÇİN'DEN BEŞİKTAŞ'A DÖNMÜŞTÜ

    2014-2015 sezonunda Chelsea'dan transfer edilen tecrübeli golcü, 44 maçta 27 gol attıktan bir sene sonra 13 milyon Euro'ya Çin'e transfer oldu. Burada sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak geri döndü ancak sakatlık sorunlarından dolayı çok az forma şansı bulabildi.

    Fikret Orman'dan flaş Demba Ba açıklaması

    Demba Ba'nın Beşiktaş maçı açıklaması

    Senegalli oyuncu, Vodafone Park'ta gol atması halinde sevinmeyeceğini açıkladı. Göztepe'nin futbolcusu olduğunu ve işini profesyonelce yapacağını dile getiren Demba Ba, "Beşiktaş taraftarının bana olan ilgisi ve sevgisi sebebiyle mutluyum. Ama ben Göztepe'nin futbolcusuyum. İşime saygı duyup duygularımı bir kenara bırakıp Vodafone Park'taki maçta takımım için görevimi yapacağım. Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına büyük saygım var. Gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim" dedi.

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