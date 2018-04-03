Rekor! Biletler 8 dakikada tükendi...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'nin Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacağı karşılaşmanın deplasman tribünü biletleri 8 dakikada tükendi!

Şenol Güneş ile bir dönem yardımcılığını yapan Tamer Tuna'nın karşı karşıya geleceği ve zirve mücadelesini yakından ilgilendiren mücadelenin deplasman tribünü biletleri satışa çıktıktan sonra 8 dakika gibi rekor bir süre içerisinde tükendi.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Göztepe Kulübü, ilk olarak bilgilendirici nitelikte bir paylaşım yaptı ve "Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa açıldı" ifadelerini kullandı.







Bu paylaşımdan sadece 8 dakika sonra twitter'dan bir paylaşım daha yapan Göztepe bu kez "Ve bitti" ifadelerini kullandı.





