Göztepede Kasımpaşa maçı hazırlıkları

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Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular ikinci bölümde taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı. Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu ise takımdan ayrı çalıştı.
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