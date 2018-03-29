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    29 Mart 2018, Perşembe

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

    Göztepede Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    'de 1 Nisan Pazar günü 'yı konuk edecek , maç hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular ikinci bölümde taktik çalıştı.

    'de sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı. Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu ise takımdan ayrı çalıştı.


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