Göztepede Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular ikinci bölümde taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı. Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu ise takımdan ayrı çalıştı.