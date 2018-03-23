Tuna: Göztepenin hedefleri benden daha önemli

Spor Toto Süper Lig'de milli takım arasına 40 puanla 7'nci sırada giren Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, sözleşmesinin uzatılması konusunda başkan Mehmet Sepil'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Mukavelesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Tuna, "Öncelikle Göztepe'nin hedefleri ve değerleri benden çok daha önemli. Kulübümle 1 yıllık anlaşma yapmıştım. Başkanımızla bir görüşmem oldu. Ancak parayla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Parayla alakalı olarak kendisine 'Hayır' cevabını vermedim. Zaten başkanımızla önceki dönemlerde de takım planlaması konusunda bir araya geldik. Son görüşmemiz de bu şekilde yapıldı. Hatta birlikte uzun süre çalışmamız gerektiğinin üzerinde durduk" diye konuştu.



Göztepe teknik direktörü olarak kulüpte her şeye hakim olduğunu ifade eden genç çalıştırıcı, "Ben çok şanslıyım. Göztepe'de bütçenin tamamını biliyorum. Göztepe'nin içinde bulunduğu durumda, sorun yaşanmaması için nasıl futbolcular alınması gerektiğini biliyorum. Kimlerin kalıp, kimlerin gideceğini iyi biliyorum. Kulübümüzün gerçekleştireceği hedefler için buruda bulunmaktan büyük zevk alacağım. Hedeflerimiz olursa zaten devam edeceğim. Başkanla aynı düşüncedeyiz" dedi.



Tuna, başkan Sepil'le bir kez daha konuşacaklarını ifade ederek, "Başkanımız bir an önce sözleşmemi uzatma taraftarı. Ben takımın zarar görmemesi ve dedikodular çıkmaması için 'Sezon sonu konuşabiliriz' dedim. Sonuçta biz başkanımızla aynı fikirdeyiz" ifadelerini kullandı.



LEO, GÖZTEPE'DE ÇOK MUTLU

Göztepe'nin Fransız savunma oyuncusu Leo Schwechlen, 2 sezondur görev yaptığı sarı-kırmızılılarda çok mutlu olduğunu söyledi. Muhteşem bir kulüpte oynadığını ifade eden deneyimli oyuncu, "Taraftarımız zaten harika. En iyi şekilde kulübüme hizmet etmek istiyorum. Süper Lig'de çok çekişmeli bir yarış var. İnanıyorum ki sezon sonunu iyi bir konumda bitireceğiz" dedi.



Leo, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Başkanımızla görüşmeyi bekliyorum. Göztepe benim için çok değerli bir camia."



KADU VE ATAKAN SEZONU KAPATTI

Süper Lig'de kalan 8 haftada UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Göztepe'ye Kadu ve Kerem Atakan'dan kötü haber geldi. İki futbolcu da sakatlıkları nedeniyle sezonu erken kapattı. Sol dizindeki patella tendinit sakatlığı nedeniyle son haftalarda sorun yaşayan kadronun banko isimlerinden stoper Kadu, tedavi için ülkesi Brezilya'ya gitti. Kadu'nun daha önce Brezilya'da aynı sakatlık yüzünden ameliyat olduğu doktoruna görüneceği bildirildi. Sözleşmesi 1 sene daha uzatılan futbolcunun sakatlığını kronik olabilme ihtimalinin bulunduğu da ortaya çıktı.

Gelecek rapora göre deneyimli stoperin sözleşmesinin gözden geçireceği bildirildi. Sezon başında Ponte Preta'dan gelen 31 yaşındaki Kadu, sarı-kırmızılı formayı 20 maçta giyip 1 gol attı. Devre arasında Bucaspor'dan 800 bin TL bonservisle ayrılıp Göztepe'ye imza atan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan da büyük bir şanssızlık yaşadı. Göztepe formasını ilk kez 18 Mart'taki son Alanyaspor deplasmanında giyip talihsiz sakatlık yaşayan genç yıldız adayının sol diz çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olacak futbolcu 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Hakan ve Ömer'in de sakatlıkları sürüyor.