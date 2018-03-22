Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Göztepe'de ülkelerinin milli takım kamplarında olan kaleci Beto, Rajko Rotman ve Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin, antrenmanda yer almadı. Demba Ba'nın salonda çalıştığı sarı-kırmızılı ekipte, Ömer Şişmanoğlu ise takımdan ayrı koşulara başladı.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Öte yandan, Futbol A Takım Sağlık Heyetinden yapılan açıklamada, sol diz kronik patellar tendinit yakınmaları olan Kadu'nun ameliyat edildiği, bu futbolcunun, doktoru tarafından değerlendirilmek üzere Brezilya'ya kontrole gittiği belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol ön çapraz bağ yırtığı saptanan Kerem Atakan Kesgin'in ameliyat edileceği ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Hakan Çinemre'nin 3-4, Ömer Şişmanoğlu'nun ise 2-3 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.