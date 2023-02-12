Giresunspor depremzedeler için sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden bitexen Giresunspor, Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor takımlarıyla hazırlık maçları yapacağı ve gelirlerini de depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'dan yapılan açıklamada, 3. Lig ekipleri Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile hazırlık maçları oynanacağı ve bu maçların gelirlerinin afetzedelere bağışlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı deprem sonrası birçok vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke olarak hepimizi yasa boğan bu yıkıcı depremin yaralarını birlikte saracağımıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, depremzedeler ve deprem felaketinde hayatını kaybeden Giresunspor altyapısından yetişen Saruhan Bolat ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın anısına Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile kulübümüz arasında dostluk maçı oynanmasını planlamaktayız. Bu maçlardan elde edilen gelirler ise deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Karşılaşmaların oynanacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan maç takvimlerinin ardından belirlenecektir."