Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Giresunspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Kayserispor, 23. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Kayserispor maçı 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacakktı. Ancak deprem sebebi ile ülkemizdeki tüm spor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

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