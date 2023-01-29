Giresunspor'da Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden bitexen Giresunspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Sergen Piçinciol ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Sergen Piçinciol ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonunda kadroya dahil olan Sergen Piçinciol ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuya kulübe verdiği hizmetleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilendi.

BANDIRMASPOR'LA ANLAŞTI

Giresunspor'dan ayrılan oyuncu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, 27 yaşındaki stoper Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllığına anlaştı.

Daha önce Altay, Ayvalıkgücü Belediye, Bergama Belediye, Çanakkale Dardanel, Nazilli Belediye ve Giresunspor formasını giyen Piçinciol'un 195 maçta 15 gol attığı belirtildi.