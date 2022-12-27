Giresunspor'da Hakan Keleş'ten açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligin ilk yarısına dair değerlendirmelerde bulundu. Keleş, son üç maçta alınan 7 puanın sevindirici olduğunu kaydeden Keleş, önlerindeki Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu vurguladı.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 17:50