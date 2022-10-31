Başakşehir deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından konuştu. Kötü bir gidişat içinde olduklarını ve bunu düzeltmelerinin ellerinde olduğunu söyleyen Hakan Keleş, taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunun da altını çizdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Giresunspor sahadan 3-1 mağlup ayrılırken, Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Keleş, "Maç öncesi planlarımız, ilk yarıda alan daraltmaktı. Çok iyi pas yapan, hareketli oynayan, geniş alanda etkili bir takımdı. Kendi sahamıza çekildik ve çok hücuma çıkamadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe çok şans verdiğimizi düşünmüyorum ilk yarıda. Son bölümde yediğimiz gol dengemizi bozdu ama ikinci yarıda risk alıp önde oynadık. Yakaladığımız pozisyonlar var ama rakibin kadro kalitesi bizden çok daha üstündü. Kötü bir gidişatımız var, düzeltmek bizim elimizde. Kulübün durumundan kaynaklı olarak çok destek alamıyoruz, problemler yaşıyoruz. Kötü günde, önümüzde bir İstanbulspor maçı var. Bu bize ilaç olabilir. Camianın birleşmesiyle inşallah alacağımız 3 puan umut vadedecek. Geçen sene de çok zorluklar çektik ve üstesinden geldik. Zor durumdayız. Camia olarak birlememiz ve kenetlenmemiz gerekiyor. İstanbulspor maçı bizim için çok önemli. Seyirci desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu arada Başakşehir'i de aldığı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"TARAFTAR OLMAZSA OLMAZIMIZ"

İstanbulspor karşılaşmasında taraftarın çok önemli olduğuna dikkat çeken Hakan Keleş, "Taraftar iyi günde de kötü günde de yanımızda olmalı. Taraftarların biraz sıkıntıları olduğunu görüyorum. Bu desteğe ihtiyacımız var. Rakiplerimiz iç sahada inanılmaz taraftar desteğiyle oynuyorlar. Bu avantajı da kaybetmeyelim. Ankaragücü maçının iyi sonuçlanmamış olması planlarımızı bozdu. İstanbulspor maçında olmazsa olmazlarımızdan birisi seyirci desteği ve oyuncularımızın da bu desteği görmesi gerekiyor. Buralara kolay gelmedik ve kolay da kaybetmeyeceğiz. Maddi olarak çok destek görmeyen bir kulübüz ama bu kötü günlerde taraftarlarımızın takımın yanında olacağına inanıyorum ve inşallah İstanbulspor maçından iyi bir skorla ayrılırız" diyerek sözlerini tamamladı.

