Alanyaspor Giresunspor maçı sonrası Hakan Keleş: Beşiktaş maçına odaklandık

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş maç sonunda konuştu. Keleş, "Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyidir. Şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız." diye konuştu.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 18:02