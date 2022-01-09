09 Ocak 2022, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Giresunspor U-19 maçı öncesi hükmen yenilgi krizi!

G.Saray - Giresunspor maçı öncesi hükmen yenilgi krizi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Covid-19 talimatında yenilemeye giden ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli hareket etmeye çalışan Türkiye Futbol Federasyonu’nun son dakika talimat değişikliği, az daha Giresunspor U19 Takımı’nın hükmen yenilgisine sebep oluyordu. İkişer aşıları bulunan yeşil-beyazlılar, Florya’da Galatasaray’ın gençlerine rakip olacaktı. TFF, corona tedbirleri kapsamında ya üçüncü aşı ya da üç gün öncesinden PCR testi şartı koşmuştu. Ancak kulüplere bu tebligat 8 Ocak’ta yapıldığı için Giresunspor’un test yaptırma şansı yoktu. Bu nedenle çare aşı oldu. 13.00’te sahaya çıkması gereken takım, acele olarak hastaneye gitti ve hatırlatma dozu olarak üçüncü aşılarını oldu. Bu sayede sahaya çıkabilen Giresunspor’un Galatasaray ile mücadelesi 15.00’te başladı.

Ancak son dakikada "hatırlatma dozu"nu olan Karadeniz ekibinin gençleri, iki saat sonra bile olsa maça çıktı, ancak 4-0 mağlup oldu.

İkişer aşıları bulunan yeşil-beyazlılar, Florya'da Galatasaray'ın gençlerine rakip olacaktı. TFF, corona tedbirleri kapsamında ya üçüncü aşı ya da üç gün öncesinden PCR testi şartı koşmuştu. Ancak kulüplere bu tebligat 8 Ocak'ta yapıldığı için Giresunspor'un test yaptırma şansı yoktu.

Bu nedenle çare aşı oldu. Milliyet'in haberine göre, 13.00'te sahaya çıkması gereken takım, acele olarak hastaneye gitti ve hatırlatma dozu olarak üçüncü aşılarını oldu. Bu sayede sahaya çıkabilen Giresunspor'un Galatasaray ile mücadelesi 15.00'te başladı.

Sarı-kırmızılılar, rakiplerini 4-0 mağlup ederken, goller Zeki Mert Saki (2), Hamza Yiğit Akman ve Ahmet Jafeli'den geldi.

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