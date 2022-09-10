Karagümrük - Giresunspor maçı sonrası Hakan Keleş konuştu

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Keleş, "Uzatmalarda yediğimiz duran top 2 puan kaybettirdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Önümüzdeki hafta bay olacak, sonra milli ara ve üç haftalık süremiz var. " dedi.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 23:45