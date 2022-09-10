Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Fatih Karagümrük'ün galibiyeti getiren golünü 75. dakikada Rijad Bajic kaydetti.
Bajic, golden önceki penaltı pozisyonundan yaralanamadı, Viviano'dan seken topu tamamladı ve Karadeniz ekibi 1-0 öne geçti.
İstanbul ekibinin golü ise Diagne'den geldi.
Bu sonuçla İstanbul ekibi puanını 5 yaparken, Giresunspor ise 7 yaptı.
Fatih Karagümrük gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek.