Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi rakibini Bajic'in golüyle 1-0 öne geçerken İstanbul ekibi Diagne'nin golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük'ün galibiyeti getiren golünü 75. dakikada Rijad Bajic kaydetti.

Bajic, golden önceki penaltı pozisyonundan yaralanamadı, Viviano'dan seken topu tamamladı ve Karadeniz ekibi 1-0 öne geçti.



İstanbul ekibinin golü ise Diagne'den geldi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi puanını 5 yaparken, Giresunspor ise 7 yaptı.



Fatih Karagümrük gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek.