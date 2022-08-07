Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Giresunspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Giresunspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Adana Demirspor maçı 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Britt