Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı

Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Doğancan Davas ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi transferi resmen açıkladı.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2022- 18:19