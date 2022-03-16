GZT Giresunspor'da Flavio Medeiros şoku yaşandı. Çotanakların hafta sonu iç sahada oynadığı ve 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında sakatlanan Flavio'nun, sol diz iç yan bağ bölgesinde esneme tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Giresunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Gaziantep FK maçında sakatlanan oyuncumuz Flavio Medeiros'un bugün yapılan ileri tetkikleri ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz iç yan bağ bölgesinde esneme tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Oyuncumuzun 2 ila 3 hafta içerisinde takımdaki yerini alması beklenmektedir" denildi.