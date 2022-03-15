Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor'un sene başından bu yana eski dönem borçlarını ödeyebilmek için mücadele ettiği vurgulandı.

Son olarak eski başkanlardan Sacit Ali Eren döneminde transfer edilen Adriano Facchini'ye 115 bin avroluk bir borcun daha ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

"Giresunspor'umuzun transfer tahtası, gelen bu borç nedeniyle tekrardan kapanmıştır. Süper Lig'de kalıcı olmak için büyük mücadele veren Giresunspor'umuz, eski yönetimlerin sonu gelmeyen borç yüküyle de mücadele etmektedir. Her gün yenisi eklenen ödenmeyen eski borçlar ile karşı karşıya kalmamız, artık kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bitmeyen borç yükünün yarattığı tahribat ve hasarı Giresunspor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Brezilyalı file bekçisi Adriano Facchini, Giresunspor'un TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda kadroda yer almıştı.