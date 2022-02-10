A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında gazeteci Koray Baloğlu'nun sorularını yanıtlayan GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Younousse Sankhare'nin iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"FATURALARINI ÖDEMEZSE ELEKTRİK KESİLİR"

Giresunspor Başkanı "Elektriğimi, internetimi kestiler" diyor. Türkiye'de kim faturasını ödemezse elektriği kesilir. Bizdeki futbolcu sözleşmelere göre ev kirasını kulüp öder, diğer masraflar ise oyunculara aittir. Sankhare 3-4 aydır elektrik ve internet faturasını ödememiş. Bunu da bu iddialarından sonra öğrendik. Evin elektriği bu yüzden kesilmiş. Bu konuda kulübe gelip uyarıda bulunsaydı yardımcı olurduk. Bunu algı malzemesi olarak kullanmaya çalışması üzücü." dedi.

"SANKHARE İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Sankhare ile ilgili hukuki işlem başlatıldığını ve kendisinden savunma istendiğini belirten Karaahmet, "Taraftarların kendisine bir maçta tepkisi oldu ve bunu başka bir şekilde yansıtmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

"SANKHARE ANTRENMANDA SERGINHO'YA SALDIRDI"

Giresunspor Başkanı, Sankhare'nin daha önce de takım arkadaşı Serginho ile kavga ettiğini söyledi. Karaahmet, "Takım içerisinde diğer oyuncumuz Serginho ile kavga edip, saldırgan bir tavır sergilemişti. Bu olayın görüntüleri elimizde var. Hukuken kendisinden savunma istemiştik. Bu olaydan sonra da takımla birlikte değildi, tek çalışıyordu. " ifadelerini kullandı.

"FAZLA PARA ALMAK İÇİN ALGI YAPIYOR"

Sankhare'nin ayrılırken ücretinin tamamını almak için böyle davrandığını belirten Giresunspor Başkanı "Eğer ayrılmak istiyorsanız kulüple oturur anlaşırsınız yoksa her iki taraf da kendi yükümlülüklerini yapmaya devam eder. Anladığım kadarıyla farklı bir yöntem uygulayarak kulüpten daha fazla para almaya çalışıyor." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Üç maçtır iç sahada kazanamıyoruz. Fenerbahçe maçı Giresunspor için çok önemli. Futbolcularımızın motivasyonu son derece iyi ve yüksek. Mutlak 3 puan isteği ve talebiyle sahaya çıkacağız.