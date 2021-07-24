24 Temmuz 2021, Cumartesi

GİRESUNSPOR

Son dakika transfer haberi: Giresunspor Joey Pelupessy transferini bitirdi!

Giresunspor Pelupessy transferini bitirdi!
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor son olarak Sheffield Wednesday forması giyen Joey Pelupessy ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig 'in yeni ekibi Giresunspor, prensipte anlaşma sağladığı Joey Pelupessy'i Türkiye'ye getiriyor. Son olarak Sheffield Wednesday forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha oyuncusuyla menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.
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