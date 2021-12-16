16 Aralık 2021, Perşembe
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Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki son maçında deplasmanda son dakikalarda gelen golle Adana Demirspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.
Karadeniz temsilcisi, geçen hafta kaybettiği puanları Altay maçında telafi etmek istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ ile kart cezalıları Flavio ve Zeki Yavru, bu maçta forma giyemeyecek.
Giresunspor'da Altay maçı öncesi 4 eksik!
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor 17. haftada Altay ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinde 4 futbolcu İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek. Yeşil beyazlılarda sakatlığı bulunan Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ ile kart cezalıları Flavio ve Zeki Yavru, bu maçta forma giyemeyecek.
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış karşılaşmasında cuma Altay ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki son maçında deplasmanda son dakikalarda gelen golle Adana Demirspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.
Karadeniz temsilcisi, geçen hafta kaybettiği puanları Altay maçında telafi etmek istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ ile kart cezalıları Flavio ve Zeki Yavru, bu maçta forma giyemeyecek.
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