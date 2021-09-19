19 Eylül 2021, Pazar

GİRESUNSPOR

Son dakika spor haberi: GZT Giresunspor'da Hakan Keleş İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası konuştu!

Hakan Keleş: Taraftarımız bize inansın!
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Ligin 5. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar ve güvensinler. İyi yoldayız, iyi şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakipleri karşısında kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İyi mücadele ettiklerini ancak gol pozisyonlarını değerlendirmede sıkıntılar çektiklerini belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Öncelikle üzgünüz. 3 puan alıp taraftarımıza hediye etmek istiyorduk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir performans sergilediler. Oyun olarak maçın tamamına yakın üstündük. Geçen haftalardaki gibi sonuçlandırmalarda sıkıntılar çektik. Rakibe bir tane pozisyon verdik. İstatistik olarak bayağı üstündük ama sonuçlandıramadık. Günden güne gelişen bir oyunumuz var. Bugün bunu gördük. Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar ve güvensinler. İyi yoldayız, iyi şeyler yapacağız. Tek üzüntümüz onlara 3 puan getiremedik. Ama onu da sağlayacağız inşallah."

Keleş, defansif açıdan bazı şeyleri yerine oturttuklarına ancak gol sorunu yaşadıklarına işaret ederek, "5 maçta 6 gol yedik. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk. Pozisyonlara da giriyoruz ama değerlendirmede sıkıntılarımız var. Aşacağız, gol atacağız. Belki bir maçta 5 tane atacağız. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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