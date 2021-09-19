Son dakika spor haberi: GZT Giresunspor'da Hakan Keleş İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası konuştu!
Süper Ligin 5. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar ve güvensinler. İyi yoldayız, iyi şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri
Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakipleri karşısında kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
İyi mücadele ettiklerini ancak gol pozisyonlarını değerlendirmede sıkıntılar çektiklerini belirten Keleş, şöyle devam etti:
"Öncelikle üzgünüz. 3 puan alıp taraftarımıza hediye etmek istiyorduk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir performans sergilediler. Oyun olarak maçın tamamına yakın üstündük. Geçen haftalardaki gibi sonuçlandırmalarda sıkıntılar çektik. Rakibe bir tane pozisyon verdik. İstatistik olarak bayağı üstündük ama sonuçlandıramadık. Günden güne gelişen bir oyunumuz var. Bugün bunu gördük. Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar ve güvensinler. İyi yoldayız, iyi şeyler yapacağız. Tek üzüntümüz onlara 3 puan getiremedik. Ama onu da sağlayacağız inşallah."
Keleş, defansif açıdan bazı şeyleri yerine oturttuklarına ancak gol sorunu yaşadıklarına işaret ederek, "5 maçta 6 gol yedik. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk. Pozisyonlara da giriyoruz ama değerlendirmede sıkıntılarımız var. Aşacağız, gol atacağız. Belki bir maçta 5 tane atacağız. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...