15 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Giresunspor'a transfer olan Okan Kocuk hayal kırıklığı yarattı!

Giresunspor’da büyük hayal kırıklığı! Okan Kocuk...
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Galatasaray'ın sezon başında GZT Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Okan Kocuk, Süper Lig'in 4. haftası geçmesine karşın beklentilerin altında kaldı. 26 Yaşındaki file bekçisi, bu sezon 3 maçta 5 gol yemesi nedeniyle Giresunspor'un Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, Alanya karşısında kulübede oturdu.

Sporx'in haberine göre Fatih Terim, Okan'la ilgili "Tecrübe kazanması için oynayacağı bir takıma gönderdik, gelecekte Muslera'nın yerine düşündüğüm isim" demişti.

Ancak file bekçisinin bu sezon 3 maçta 5 gol yemesi ve kulübeye geçmesi nedeniyle Terim'in yeni kaleci arayışlarına başlayabileceği belirtiliyor.

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