08 Eylül 2021, Çarşamba

GİRESUNSPOR

Son dakika spor haberleri: Giresunspor Shapi Suleymanov transferini açıkladı

Giresunspor Suleymanov transferini açıkladı
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Rus kulübü Krasnodar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten Magomed-Shapi Suleymanov transferiyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "GZT Giresunspor'umuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

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