24 Haziran 2021, Perşembe

GİRESUNSPOR

Son dakika transfer haberleri: Giresunspor Zeki Yavru ile sözleşme imzaladı!

Zeki Yavru Giresunspor'da!
GİRESUNSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.06.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'dan ilk transfer hamlesi geldi. Yeşil-beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Zeki Yavru ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'dan yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkan Hakan Karaahmet, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Zeki Yavru ile görüşmelerinin ardından anlaşmaya vardı ve sözleşme imzaladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GİRESUNSPOR HABERLERİ
Giresunspor locaları satışa çıkardı! Giresunspor locaları satışa çıkardı!
Diabete’ye Süper Lig'den talip! Diabete’ye Süper Lig'den talip!
Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör