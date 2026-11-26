Gençlerbirliği transfer yasağının kalktığını açıkladı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği transfer yasağının kalktığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada,

KAMUOYUNA DUYURULUR

Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, futbolcumuz Peter Etebo'nun 2026-2027 sezonuna ait ödeme yükümlülükleri nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağına ilişkin ödeme, Başkanımız Ali Osman Avşar'ın talimatları doğrultusunda aynı gün içerisinde gerçekleştirilmişti.

Kulübümüz tarafından FIFA nezdinde yürütülen resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, söz konusu geçici transfer yasağı bugün itibarıyla resmen kaldırılmıştır.

Sürecin titizlikle takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Gençlerbirliği Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.