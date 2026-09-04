TRANSFER HABERİ: Gençlerbirliği, Zan Zuzek ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Sloven savunma oyuncusu Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sloven savunma oyuncusu Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e uzanan unutulmaz şampiyonluk yürüyüşümüzde önemli bir pay sahibi olan, kırmızı-kara formamız altında terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuz Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Zan Zuzek'e kulübümüze verdiği emek, gösterdiği mücadele ve taşıdığı Gençlerbirliği aidiyeti için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zuzek, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 75 resmi müsabakada 4 gol kaydetti.