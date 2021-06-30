30 Haziran 2021, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika transfer haberleri: Ramazan Köse yeniden Gençlerbirliği'nde!

Ramazan Köse yeniden G.Birliği'nde!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Gençlerbirliği, Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan Köse'yle 2+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. 33 yaşındaki file bekçisi, Ankara temsilcisinin altyapısında yetişmişti. | Son dakika transfer haberleri

Kulübün internet sitesinde "Yuvana hoş geldin Ramazan Köse" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen ve takım kaptanlığımıza kadar yükselen Ramazan Köse, yeni sezonda kalemizi koruyacak. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Ramazan Köse, kendisini 2+1 yıllığına yeniden Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "kulübün evladı" olarak gördüğü Ramazan Köse'nin yeniden Gençlerbirliği forması giydiği için mutlu olduğunu belirtti.

Ramazan Köse ise yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu, Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere çıkarmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

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