Özcan Bizati Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu! "Savaşmaya devam edeceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Özcan Bizati, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Bizati, savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati kısa bir süredir takımın başında olduğunu hatırlatarak, "Takımımızın mental olarak iyi hazırlanması ve direnç göstermesi gereken bir maçtı. Elindekini bırakmayan bir takım yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak. Savaşmaya devam edeceğiz. Mutlaka puanlar alacağız, mağlup olacağız ama galibiyet isteyen, kanının son damlasına kadar savaşan bir Gençlerbirliği olacak" diye konuştu.



Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra Kadıköy'de yenmeleri ile ilgili ise Özcan Bizati, "Kulübümüzün 98'inci yılı. Ersun hocayla birlikte yardımcı antrenör olarak çalışmıştık daha önce. Avrupa'da başarılar elde ettik. Valencia'yı yenseydik finalde olacaktık. O mücadeleyi yansıtmak istiyoruz. O dönemdeki o ruh önemli. Biz onu üreteceğiz" dedi.

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