14 Mart 2021, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Özcan Bizati Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu! "Savaşmaya devam edeceğiz"

Savaşmaya devam edeceğiz
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 'yi 2-1 mağlup eden 'nde teknik direktör , karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Bizati, savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Teknik Direktörü kısa bir süredir takımın başında olduğunu hatırlatarak, "Takımımızın mental olarak iyi hazırlanması ve direnç göstermesi gereken bir maçtı. Elindekini bırakmayan bir takım yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak. Savaşmaya devam edeceğiz. Mutlaka puanlar alacağız, mağlup olacağız ama galibiyet isteyen, kanının son damlasına kadar savaşan bir Gençlerbirliği olacak" diye konuştu.

'yi 21 yıl sonra 'de yenmeleri ile ilgili ise Özcan Bizati, "Kulübümüzün 98'inci yılı. Ersun hocayla birlikte yardımcı antrenör olarak çalışmıştık daha önce. 'da başarılar elde ettik. 'yı yenseydik finalde olacaktık. O mücadeleyi yansıtmak istiyoruz. O dönemdeki o ruh önemli. Biz onu üreteceğiz" dedi.

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