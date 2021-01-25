25 Ocak 2021, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Srdjan Spiridonovic Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği'nden kanat takviyesi
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

ekiplerinden , ekibi 'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, 'dan 'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Oyuncunun, Kulübü Başkanı 'ın da hazır bulunduğu törende sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Futbola altyapısında başlayan Spiridonovic, , , , ve takımlarının formasını giydikten sonra, son olarak Kızılyıldız'da oynadı. Kızılyıldız'da 24 resmi maça çıkan Spiridonovic, 4 gol attı.

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