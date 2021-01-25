Srdjan Spiridonovic Gençlerbirliği'nde

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bu hakemler kokuyor, bunlar kokmuş. Ona göre veriyor, ona göre çalıyor. Birine çalıyor, birine çalmıyor. Baskı altında kalıyor. Bu Göztepe için de Beşiktaş için de aynı." dedi.