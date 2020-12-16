16 Aralık 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nden corona virüsü açıklaması! 1 futbolcu...

G.Birliği'nden corona virüsü açıklaması! 1 futbolcu...
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 Giriş Tarihi: 16.12.2020

'nda ile karşılaşacak olan , maç öncesinde yapılan test sonuçlarını açıkladı. Ankara temsilcisinde 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

'nda karşılaşacakları maçı öncesi 1 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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