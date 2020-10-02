Son dakika: Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku! 4 kişinin testi pozitif

Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iki futbolcu ve iki personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynaycağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.

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