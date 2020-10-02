02 Ekim 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika: Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku! 4 kişinin testi pozitif

Süper Lig ekibine Covid-19 şoku! 4 kişinin testi pozitif
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

Son dakika haberine göre, ekiplerinden , iki futbolcu ve iki personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynaycağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.

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