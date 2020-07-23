23 Temmuz 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği Beşiktaş maçına hazırlanıyor!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

Süper Lig'in son haftasında sahasında ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi.

, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, orta ve şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla noktalandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Fabricio Baiano, Bogdan Stancu, Kristoffer Nordfeldt, Zargo Toure ve Ömer Alper Tatlısu katılmadı.

Gençlerbirliği'nin sezonun son antrenmanını yarın yaparak, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacağı belirtildi.

Eryaman Stadı'nda 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor



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