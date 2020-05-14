14 Mayıs 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

TFF indirim kararı alabilir

TFF indirim kararı alabilir
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Başkanı Murat Cavcav, futbolculardan talep edilecek indirim için TFF'ye mesaj gönderdi.

Başkanı Murat Cavcav, futbolculardan talep edilecek indirim için TFF'ye mesaj gönderdi. Cavcav, ", futbolculardan talep edilecek indirim oranlarını belirleyen bir karar alabilir. Karar bağlayıcı mı olur tavsiye kararı mı olur bunu federasyonumuzun hukukçuları değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.
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