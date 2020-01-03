Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

Süper Lig'de 17 hafta sonunda ilk yarının son düdüğü çaldı. İlk devreyi Sivasspor lider tamamlarken 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil sezonu için çalışmalar başladı. Barcelona'nın 20'lik yıldızı için de Süper Lig yolu gözüktü. İşte o isim ve yaşanan son gelişmeler...