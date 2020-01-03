03 Ocak 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 03.01.2020

Devre arası kampını 'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirecek , hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, kampın ilk antrenmanında ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalıştı.

Kampa yeni Mike van Beijnen ve altyapıdan kaleci Atalay Gökçe de katıldı.

hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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