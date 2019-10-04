04 Ekim 2019, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek

Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 04.10.2019

, 'in 7. haftasında 'da 'ı konuk edecek. 'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem yönetecek.

'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen , karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Sıralamada 2 puanla son basamakta bulunan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, 12 gol yerken 6 kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcisi Saint-Germain'e evinde 1-0 yenilen ise Süper Lig'de haftaya 7. sırada başladı.

Sezonun ilk 6 maçında attığı kadar kalesinde gol gören (6'şar) sarı-kırmızılı takım, 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı.



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