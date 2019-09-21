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Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.
Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 16.30'da başlayacak.
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