21 Eylül 2019, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 21.09.2019

, 'in 5. haftasında yarın sahasında lider ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.

'nde sakatlığı bulunan , 'a karşı forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 16.30'da başlayacak.





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